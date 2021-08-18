لأول مرة في الشرق الأوسط.. «هيونداي» تطلق سيارات العلامة N بالسعودية

تقدم شركة هيونداي موتور لعملائها في المملكة العربية السعودية هذا العام طرازاتها من علامة N ذات الأداء العالي، والمستوحاة من رياضة السيارات، وذلك للمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط.

وتهدف هيونداي من علامة N توفير سيارات عالية الأداء، تلتزم من خلال إنتاجها بأرفع معايير التميز لتضمن للسائقين قيادة عملية وممتعة.

وعملت هيونداي على تطوير تقنيات مستوحاة من رياضة السيارات، لتقديم سيارات قوية لتمكن العملاء من الاستفادة من تجارب القيادة الديناميكية في أي مكان.

وتطرح هيونداي طرازات «فيلوستر N»، و«كونا N»، و«إلنترا N» و«سوناتا N-Line» في المنطقة، على أن يتاح للعملاء في السعودية الشراء في صالات عرض هيونداي في كل من جدة والدمام والرياض.

وتعتزم هيونداي تقديم الطرازات نفسها في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة، منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر.

تتميز جميع طرازات N بتصاميمها الخارجية الرياضية، كما تمتلك محركات معززة، وهي مزودة بنظام تعليق جاهز لحلبات السباق، وعادم متطور، وتتميز طرازات N Line بتصميم خارجي رياضي ومقصورة داخلية مستوحاة من هوية N مقارنة بالطرازات الأساسية.

ويتيح إدخال سيارات علامة N التجارية إلى المنطقة للعملاء بتجربة الشعور المثير بمبدأ «متعة القيادة» التي تطرحه هيونداي.

وقال بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: «نهدف في هيونداي ابتكار سيارات قوية تلتزم بأعلى معايير التميز»، وفي هذا الإطار تعزز العلامة التجارية N هذا للهدف، إذ تستلهم تصميمها وأداءها من رياضة السيارات لتقدم تجارب فريدة وممتعة.

ويستمتع آلاف الأشخاص حول العالم بهذه التجارب كل يوم من خلال السفر بسلاسة في السيارات المختلفة لعلامتنا N، ويسعدنا أن نقدم هذه السيارات المتميزة في الشرق الأوسط وأن نبدأ بعملائنا في المملكة العربية السعودية.

وتوفر علامة N التجارية منذ أن قدمتها هيونداي في عام 2015 أداءً رفيعا للمحركات، وابتكارات تقنية ديناميكية لإرضاء السائقين المتحمسين للتميز.

وتمتلك هيونداي اليوم 12 طرازًا في مجموعة العلامات التجارية N لهيونداي، منذ إطلاق طرازها الأول - i30 N في عام 2017.

ويشار إلى أن اسم هيونداي N اختير ليمثل عنصرين مهمين: أولهما منطقة ناميانغ Namyang في كوريا الجنوبية، إذ يقع مركز الأبحاث والتطوير العالمي لمجموعة هيونداي موتور، وهو مكان ميلاد العلامة N، والثاني مضمار السباقات في «نوربورغ رينغ» بألمانيا، مقرّ مركز هيونداي التقني، والذي يُستخدم لتطوير سيارات N، كما يمثل رسم الحرف N المسارات الكلاسيكية ذات المنعطفات الدقيقة في الطرقات وعلى حلبات السباق.