قائمة أسعار «هيونداي إلنترا CN7 2022» الجديدة

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» عن ارتفاع في أسعار فئات عدد من الطرز المختلفة للعلامة اليابانية داخل السوق المحلي لموديل العام الجديد 2022؛ ومن ضمن القائمة طراز «هيونداي إلنترا CN7 2022» بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «هيونداي إلنترا CN7 2022» خلال شهر سبتمبر الجاري، وقائمة المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 323 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 333 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 371 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 396 ألف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 433 ألف جنيه.

الفئة السابعة بسعر 493 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 128 حصان، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 11.6 ثوان.

- تأتي السيارة بأبعاد «4675 ملم الطول، 1825 ملم العرض، 1430 ملم الارتفاع، 2720 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم.

- يصل حجم الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 474 لترا.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، زجاج كهربائي، عجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، وتكييف هواء يدوي، نظام مراقبة ضغط الإطارات، كشف النقط العمياء، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية وغيرها».