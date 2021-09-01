«المتحدة» عن بث مباريات المنتخب: قدراتنا الفنية تضاهي القنوات العالمية

قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستجري إذاعة جميع مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات كأس العالم على شاشة «أون تايم سبورتس»: «مفيش مباراة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 مش هتتذاع على قناة أون تايم سبورتس»، كما أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في أن تحصل على حقوق إذاعة تلك المباريات.

حسام صالح يتحدث عن كواليس التفاوض مع «فيفا» لشراء مباريات منتخب مصر

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في«ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر «نغم إف إم»، أن مدة التفاوض بين الشركة و«فيفا» من أجل الحصول على حق البث استغرقت 18 شهرًا، كون هناك معايير دولية كبيرة: «كان فيه عمالقة بيدخلوا بأموال كبيرة جدًا، ولأول مرة يُسمح للقنوات بالحصول على حقوق بث مباريات بلادهم، فريق عمل كبير من المتحدة والشركات التابعة لها كانت تعمل للحصول على البث، وبالفعل حصلنا على الحقوق لمجموعة المباريات للمنتخب المصري حتى وصول مصر لكأس العالم، وهي 8 مباريات منها 6 مباريات في المجموعة، ومباراتان فاصلتان».

حسام صالح: «المتحدة» ستقدم بطولة رائعة لم نرها من قبل

وأوضح الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن التصفيات الأفريقية مقسمة إلى 10 مجموعات، كل مجموعة بها 4 منتخبات، يتأهل المنتخبان الأول والثاني من المجموعات الخمس، ثم تقام 5 مواجهات فاصلة (من مباراتين) لتتأهل 5 منتخبات فقط لكأس العالم من أصل 40 منتخب بالقارة، وبدون أي اشتراك أو احتكار مباريات منتخب مصر متواجدة على الأرضي والفضائي والإنترنت، وعلى قناة أون تايم سبورتس، والقناة هتقدم تحليلات عالمية وملخصات لا تعرض في قنوات أخرى، وأخبار المنتخب بصورة حصرية، وأصبح لدينا المباراة والتحليل وكل ما هو متعلق بالمنتخب ستجري إذاعته محليا»، مؤكدًا أن المتحدة للخدمات الإعلامية ستقدم بطولة تليفزيونية لم يرها أحد من قبل.

المواطن هيشوف التميز في نقل المباريات بداية من مباراة مصر وأنجولا اليوم

وتابع: «بنوعد المواطنين بمشاهدة مباراة اليوم بين منتخب مصر وأنجولا بجودة مختلفة وعالية، وقدراتنا الفنية تضاهي الكثير من القنوات اللي بتنقل المباريات العالمية، هنفرجكم على حاجة متميزة اليوم، والبلد فيها حاجات كتير حلوة، والاتحادات ولدينا القدرة على التنظيم ولدينا شركات دولية وعالمية ومحلية»، موضحًا أن الشركة المتحدة تعمل على إخراج شيء جيد للمواطن: «نقلنا أكثر من لعبة حول العالم والتصنيف بتاعنا بقى مع تصنيف كبار دول العالم، والدول الكبيرة دي لديها شركات كبيرة فنية ولديها القدرة على تغطية حدث كبير».

ندعم العديد من الألعاب الرياضية في مصر

وواصل: «نشكر جميع الرعاة اللي بيدعمونا للدخول في مسابقات أخرى، ورانا شركات مصرية مؤمنة بأن المصريين بيعملوا شغل صح حتى يتم ضخ أموال كبيرة بقلب مطمئن، وبنحصل على الدعم وده بينعكس على الدولة، وبنشاهد أحداث عالمية على الأراضي المصرية».