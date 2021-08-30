حسام صالح: سنبث مباريات مصر بشكل مشرف.. «عدينا مرحلة الرهبة»

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل مباريات مصر المؤهلة لكأس العالم، بطريقة جيدة للغاية من أجل خدمة الجمهور المصري وكذلك الجمهور العربي الذي سيشجع منتخب مصر في تلك البطولة، مؤكدًا أن الشركة ستنتج المباريات الخاصة بمنتخب مصر، خاصة الـ4 مباريات التي ستلعب داخل مصر، وسيكون لدينا أفضل بث تليفزيوني.

الجميع متكاتف من أجل تقديم أفضل بث يليق بمصر والمشاهدين

وأضاف «صالح»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أمامها تحد كبير خلال الفترة المقبلة، وستكون قدر التحدي بفضل الله، كما أن الشركة بداية من حسن عبد الله رئيس مجلس الإدارة الشركة المتحدة، حتى أصغر مصور سيكون موجودًا على أرض الملعب وسيكون الجميع في حالة تأهب، «الجميع متكاتفون عشان نقدر نقدم حاجة كويسة للبلد والمشاهد المصري»، مؤكدًا أن الشركة لها خبرات كثيرة في نقل المباريات.

خبرات الشركة المتحدة في نقل المباريات والبث التليفزيوني

وأكد الرئيس التنفيذي للتشغيل بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت منذ عدة أشهر، وكانت أكبر بطولة عالم شارك فيها 32 منتخبًا، «حتة الرهبة دي إحنا معديينها، كما أن بطولة إفريقيا التي أقيمت في 2019 كانت الشركة المتحدة هي من قامت بنقلها، فإحنا قادرين بالناس اللي معانا والمصريين اللي موجودين إننا نعمل حاجة كويسة تشرف البلد وتشرف مصر قدام جميع الدول».