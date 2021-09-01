مياه الدقهلية: التعاقد مع 26 من خريجي مدرسة مياه الشرب بالبحيرة

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، موافقة مجلس إدارة الشركة بالإجماع على قرار رقم (6) بجلسته رقم (213) بخصوص التعاقد مع خريجي المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة للعام الدراسي 2020/ 2021، لمدة 6 أشهر، وذلك طبقاً للقواعد الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة.

تضمن القرار التعاقد مع 26 من خريجي مدرسة مياه الشرب في البحيرة، وهم:

أسماء الخريجين المتعاقد معهم

1. أحمد إبراهيم المهدي عبد العزيز محمد

2. الهامي السيد أحمد حسن أحمد

3. زياد محمد محمد منصور زيد

4. عادل حسن هلال عبد القادر جمعه

5. عبد الرحمن علي حسن فرغلي حسن

6. عبد الرحمن محمد السيد عبد الباري عبد الوهاب

7. علي حامد علي حامد حسن

8. فتحي شوقي فتح الله عبد المقصود

9. كريم محمد عبد الجواد محمد

10. محمد محب محمد الشربيني

11. محمد محمود محمد السيد حسن

12. محمود وليد محمود محمود هلالي

13. فارس حمدي رزق السيد ابراهيم

14. كريم المتولي سالم الباز

15. محمد السيد عبد الحميد عبد العال

16. محمد بليغ حمدي يوسف

17. وليد محمود احمد محمد حسين

18. أحمد سميح عبد السميع ابراهيم علي

19. أحمد محمد شعبان عبد العال أحمد

20. خالد السعيد محمد سلامة

21. عبد الرحمن احمد عبد الرحمن حجازي

22. عبد الرحمن محمد رزق عبد الرحمن ابراهيم

23. محمد أشرف محمد حمزة العشماوي

24. محمد رفعت ابو مسلم ابو نوفل

25. محمود طارق عبد الله احمد سالم

26. محمود محمد ابو زيد السعيد النادي