«مياه الدقهلية»: إلغاء خطوط صرف صحي قديمة بـ6 قرى واستبدالها بجديدة

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عملاء الشركة بنطاق 6 قرى بمركز أجا، هي قرى «منشأة الأخوة - السبخا - شبرا البهو- قرموط البهو - برج النور الحمص – سنجيد»، بسرعة توصيل الصرف الصحي الخاص بالمنازل على الشبكة الجديدة التي تم تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية «SRSSP» الممول من البنك الدولي، حيث أنه يتم حالياً إلغاء خطوط الصرف الصحي القديمة والتي تم استبدالها بخطوط جديدة بنفس الشارع.

مياه الدقهلية: توجيه سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقرى

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، فإنه تيسيراً على المواطنين سيتم توجيه سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقرى المذكورة لمعرفة الاجراءات والرد على الاستفسارات، وسيتم موافاتهم تباعاً بمواعيد وأماكن تمركزها، وأنه في حالة وجود عملاء جدد ترغب في الاشتراك بخدمتي مياه الشرب والصرف الصحي يرجى التوجه إلى مركز خدمة عملاء أجا ومقره: منطقة أجا - طريق تلبنت - لمعرفة الإجراءات اللازمة.

طرق التواصل مع شركة مياه الدقهلية في حالة وجود شكاوي

وأكدت الشركة، أنه في حالة وجود أي شكوى أو استفسار يمكن للأهالي التواصل مع الشركة بالاتصال علي الخط الساخن على رقم 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر تطبيق واتس آب على الرقم: 01002501115، أو من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر الرابط من هنــــــا، أو من خلال تطبيق 125، للإبلاغ عن الشكاوى، وتقوم الشركة خلال دقائق بالتواصل مع الشاكي، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل الشكوى في أسرع وقت ممكن.