«مياه الدقهلية».. تجديد اعتماد المعمل المركزي وورشة خطط العمل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تجديد اعتماد المعمل المركزي لمياه الشرب في الدقهلية، على المواصفة القياسية «أيزو 17025»، بدورة الاعتماد الثالثة، بدعم وتشجيع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بدورة الاعتماد الثالثة، ولمدة 4 سنوات، وذلك بعد إعادة التقييم من المجلس الوطني للاعتماد.

وبحسب بيان لشركة مياه الدقهلية، فقد تحقق هذا النجاح بفضل مجهودات جميع العاملين بالإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب بإدارتها الثلاثة وإدارة الجودة وقطاع الجودة.

رئيس الشركة يشيد بالإنجاز

وأشاد المهندس خالد نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بهذا الإنجاز، وحث الجميع على الاستمرار في العمل بنفس المستوى المتميز، للحفاظ على مكتسبات الشركة، وتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع مستوى الأداء.

ورشة خطط العمل التنفيذية

وفي سياق متصل، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ورشة خطط العمل التنفيذية لمأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وذلك بمقر مركز التدريب الإقليمي للشركة، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور 16 شركة تابعة من مختلف المحافظات، يمثلها رؤساء قطاعات المعامل والجودة، ومديرو عموم الجودة والبيئة، ومديرو عموم سلامة ومأمونية مياه الشرب، وتستمر الورشة حتى غد الخميس 2 سبتمبر.

رئيس حي غرب المنصورة يتابع إصلاح كسر بخط طرد محطة صرف «عزبة عقل»

من جهة أخرى، تابع رئيس حي غرب المنصورة، اللواء صبري محمد عبده، كسر بخط طرد محطة صرف «عزبة عقل»، بقطر 500 مم، وعلى الفور، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة بدء أعمال عملية الإصلاح، وإبلاغ محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، التي استجابت على الفور.

ووجه رئيس حي غرب المنصورة مسئولي شركة مياه الشرب والصرف بالدقهلية بضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو تتعطل حركة المرور.