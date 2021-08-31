وظائف شركة مياه الدقهلية.. الإعلان عن نتيجة اختبار التحريري

أعلنت مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، نتيجة الاختبار التحريري ومواعيد المقابلة الشخصية للمتقدمين للإعلان رقم 5 لسنة 2020 لوظيفة مهندس ثالث، والتي اشترطت أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة «ميكانيكا قوى - ميكاترونيك»، ومهندس كهرباء ثالث، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة «كهرباء قوى - كهرباء تحكم»، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

الإعلان عن مواعيد مقابلة كافة التخصصات تباعا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن النتيجة والمواعيد لتخصص ميكانيكا وكهرباء فقط وعند الانتهاء من تخصص مدني سيتم إعلان النتيجة والمواعيد تباعاً.

وينتظر المتقدمون لوظيفة مهندس مدني ثالث، إعلان نتيجة الاختبار التحريري، واشترطت المسابقة أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة «الهندسة المدنية - التشييد و البناء»، وأن يكون المتقدم من المقيمين بمركز ومدينة المنصورة و بمركز ومدينة المنزلة وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان، وأن يكون للمتقدم خبرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

شروط التقدم للوظائف بشركة مياه الدقهلية

ووضعت الشركة شروطا عامة للمتقدمين لطلب الوظيفة وكذلك طريقة تقديم الطلبات وهي:

أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

ألا يزيد السن في 1 / 1 / 2021 عن (30 عاماً).

أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

أن يكون المتقدم عضواً بنقابة المهندسين.

أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.

اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.