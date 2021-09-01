نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة الإسكندرية

رغم الإعلان عن اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الإسكندرية، حاول عدد كبير من المواطنين البحث عن النتيجة إلكترونياً، إلا أنه لم يتم العثور عليها، نظراً لعدم الانتهاء من تحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أو على موقع محافظة الإسكندرية، حيث تبين أن النتيجة في المدارس فقط، بسبب انخفاض أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية

وعلمت «الوطن»، أن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية معلقة داخل أسوار المدارس، حيث يتوجب على الطالب التوجه إلى المدرسة المقيد بها، للتعرف على نتيجته، خاصةً وأن نسبة النجاح بلغت 82.6%، وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورين معاً 95.3%.

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قبل ساعات، نتيجة امتحانات الدور الثاني للمراحل المختلفة في محافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2020 /2021، ضمت اعتماد نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية نتيجة الدور الثاني لشهادات إتمام مراحل التعليم الأساسي (المكفوفين والصم وضعاف السمع والمهني)، وذلك بنسبة نجاح 100% للثلاث مراحل، حيث تمكن هؤلاء الطلاب من النجاح وإغلاق كافة المواد.

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه تم اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية، وذلك من أجل تمكين باقي الطلاب من التقديم والتنسيق في مرحلة الثانوية العامة، وذلك بعد جمع مجموع الدورين معاً، يتمكن الطلاب من الالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني، وفقاً لدرجة التنسيق الخاص للدور الثاني لخريجي الشهادة الاعدادية.