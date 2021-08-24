تعليم الإسكندرية تطالب المعلمين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

طالبت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، كافة المعلمين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا قبل يوم 7 سبتمبر المقبل، بناء على تعليمات القيادة السياسية ووزير التربية والتعليم بحصول كافة المعلمين على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تزامنا مع الاستعداد لإستقبال الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ورفع وزارة الصحة حالة الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة، خمن خلال حصول أكبر عدد من المواطنين على لقاح كورونا.

تطعيم المعلمين في الإسكندرية

بدأت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا في قطاع التعليم قبل الجامعي من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بعد التأكيد على أن التطعيم يمثل درعًـا يقي المجتمع من هذا الخطر.

وشكل الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، لجنة بالمديرية وكل إدارة لإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية لتشمل متلقي الجرعتين ومتلقي الجرعة الأولى والمسجلين لتلقي الجرعات ومن لم يتلق الجرعة ومن لم يقم بالتسجيل، إضافة إلى تقديم المساعدة للعاملين في التربية والتعليم من أجل الإنتهاء من عملية التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات.

الفرق الطبية تواصل تواجدها داخل الـ8 إدارات تعليمية

فيما تواصل الفرق الطبية، تواجدها داخل الـ8 إدارات تعليمية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة بالصحة العامة للمواطنين، خاصة العاملين بالتربية والتعليم، قبل بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار فيروس كورونا