مصر للطيران تنظم ورشة عمل عن «التحول الرقمي»

تضع وزارة الطيران المدني وشركاتها وهيئاتها التابعة تفعيل سياسة التحول الرقمي في مختلف مجالات النقل الجوي في مقدمة أولوياتها، وفي هذا الإطار نظمت شركة مصر للطيران ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي في مجال الطيران المدني» بالتعاون مع شركة «RedHat» العالمية، والمتخصصة في مجال الحلول والتطبيقات الرقمية «Enterprise open-source software».

ياتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية في استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق سياسة التحول الرقمي في مختلف المجالات، والتي تتواكب مع خطة الدولة ورؤية مصر 2030.

وتناولت ورشة العمل الحلول التكنولوجية في مجال تحديث التطبيقات مثل «Kubernetes & containers Cloud Native development»، بحضور المهندس ياسر عمران رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة، وفريق عمل متخصص من قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.