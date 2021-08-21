وفد مصر للطيران يشيد بإمكانات مطار برنيس قبل التشغيل المنتظم للرحلات

زار وفد من شركة مصر للطيران برئاسة الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، مطار برنيس الدولي، من أجل الوقوف على اختيار المواقع اللوجستية وأماكن التشغيل وتواجد فرق العمل المختلفة بالمطار، استعدادا لبدء التشغيل الفعلي وتسيير رحلات منتظمة لمصر للطيران من وإلى مطار برنيس، فضلًا عن تحديد مواقع عمل كل من الخدمات الأرضية والجوية وهناجر ومواقع الصيانة وكاونترات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومواقع عمل إدارات العلاقات العامة، والمحطة، وغيرها من المكاتب الإدارية التي تتطلبها الشركة استعدادًا للتشغيل.

وأشاد الوفد بإمكانات المطار الهائلة وما يتضمنه من إمكانات ومعدات على أعلى مستوى يضاهي في تصميمه وتنفيذه أحدث المطارات العالمية.

مطار برنيس الدولي

ويقع مطار برنيس الدولي جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر قرابة 150 كيلومتراً عن مدينة مرسى علم، باتجاه مدينة الشلاتين، ويتكون من ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك مدني يسع نحو 9 طائرات من الطرازات المتوسطة والعريضة، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 متراً و47 منشأ فنيًّا وإداريًّا وخدميًّا، ويحتوي المطار على ممر يتخطى حاجز الـ3.5 كيلو متر، وجرى تجهيزه بوحدات إنارة وحقل الطائرات بالمهبط، وانتهاء التجهيزات اللازمة له في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.

مطار برنيس الدولي يستقبل أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

جدير بالذكر أن مطار برنيس الدولي استقبل في شهر يونيو الماضي أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 60 راكباً، ويعد مطار برنيس من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار لتلك المنطقة الواعدة لتصبح منطقة سياحية من الطراز الأول.