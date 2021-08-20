«مصر للطيران» تسير 89 رحلة جوية غدا
كتب:
الوطن
03:56 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
تسير مصر للطيران غدا السبت 21 أغسطس 89 رحلة جوية بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت.
كما تسير 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 12150 راكبا.