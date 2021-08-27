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مصر للطيران تسير 92 رحلة جوية غدًا

كتب:

الوطن
05:20 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

أعلنت شركة مصرللطيران، تسيير 92 رحلة جوية، غدًا، وذلك بمعدل 66 رحلة دولية، إلى كل من عمَان، تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، أكرا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، ميلانو، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، جنيف، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، بيروت.

كما أعلنت تسيير 21 رحلة داخلية، إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات 10276 راكبًا.

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