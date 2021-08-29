مصر للطيران: لم نتلق أي مخاطبات كويتية بعودة الرحلات بين البلدين

قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة لم تتلقَ إلى الآن أي مخاطبات من سلطة الطيران المدني بالكويت بفتح المجال الجوى بين مصر والكويت واستئناف الرحلات بين البلدين.

وأضاف أبوالعينين، لـ«الوطن»، أن الشركة ستبدأ فور وصول إخطار رسمي لسلطة الطيران المدنى المصرية ولمصر للطيران في تجهيز جدول رحلاتها إلى الكويت خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف بلغت أكثر من عام.

وأصدرت رئاسة الوزراء الكويتي قرارا يوم 18 أغسطس الجارى باستئناف الرحلات التجارية بين الكويت ومصر.

الكويت من أهم الدول التي تسيِّر مصر للطيران رحلات إليها

وأوضح أبوالعينين أن الكويت كانت قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي من أهم الدول العربية التي تُسيِّر «مصر للطيران» رحلات إليها، وذلك لوجود جالية مصرية كبيرة تعمل بالكويت، مشيرا إلى أن الشركة ستحدد جدول رحلاتها وفقا لحالة العرض والطلب عند بدء الرحلات.

تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين بموافقة سلطتي الطيران في مصر والكويت

ومن جهته، كشف مصدر بسلطة الطيران المدني المصري أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لم ترسل إلى الآن إلى السلطة أي مخاطبات بخصوص تفعيل قرار مجلس الوزراء الكويتي باستئناف الحركة الجوية بين مصر والكويت، لافتا إلى أنه يلزم لتشغيل أي رحلات بين مصر والكويت الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني بالبلدين واعتماده لجدول التشغيل ومواعيد الرحلات، موضحا أنه لا يوجد أي عائق حاليا يمنع استئناف الرحلات بين الكويت ومصر في الاتجاهين.

وأوضح المصدر أن المطارات المصرية تُطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، فضلا عن أن غالبية العاملين بالمطارات والمتعاملين مباشرة مع المسافرين أو القادمين لمصر قد تم تطعيمهم بالأمصال المضادة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه في غضون الشهرين المقبلين سيكون قد تم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بقطاع الطيران المدني المصري.

يشار إلى أن مطاري الغردقة وشرم الشيخ بدأت منذ يوم 9 أغسطس الجاري في استقبال الرحلات الروسية بعد فترة توقف بلغت نحو 6 أعوام.