«البريد» تحذر من إعلانات الوظائف الوهمية: مواقع تسرق بيانات المتقدمين

نفى البريد المصري ما تم تداوله بشأن طرح وظائف في البريد المصري 2021، مؤكدًة عدم إعلان الهيئة عن أي وظائف، وأن ما أثير بهذا الشأن عار تماما عن الصحة.

وقالت مصادر بهيئة البريد لـ«الوطن»، إن إعلان المواقع عن وظائف البريد المصري 2021، الهدف منها زيادة دخول المواطنين على تلك المواقع.

وحذرت المصادر من أن بعض المواقع تعلن عن وظائف وهمية بهدف سرقة بيانات الشباب المتقدم، والاستفادة منها في التسويق وغير ذلك.

مصادر: يجب عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات الوهمية

وناشدت المصادر المواطنين الحذر من الانسياق وراء هذه الإعلانات الوهمية، مؤكدة أنه في حالة وجود وظائف البريد المصري 2021، سيتم الإعلان عنها بشكل عبر الموقع الرسمي للهيئة.

خدمات يقدمها البريد المصري

وأكددت المصادر أن البريد المصري يسعى إلى أن يكون واجهة المواطنين للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة عبر 4 آلاف مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، منها على سبيل المثال، خدمات الأحوال المدنية، والتى يتم تقديمها بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية مثل (بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - قسيمة طلاق - شهادة وفاة - قيد عائلي).

وأشارت المصادر إلى إمكانية تقديم هيئة البريد المصري الكروت مسبقة الدفع مثل «إيزي باي» و«ميزة»، والتي تمكن حامليها من شحن كروت بالنقد واستخدامها في أي وقت، لافتة إلى أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين، ولا تشترط وجود حساب بالبريد.

البريد المصري يخدم 5 ملايين مواطن

وتقدم هيئة البريد المصرى لنحو 5 ملايين مواطن خدمات صرف المعاشات لمساعدة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة في إدارة مدفوعاتها من المعاشات الشهرية للمستفيدين، حيث يمكن الحصول على خدمة صرف المعاشات من جميع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.