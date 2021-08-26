«البريد» تنهي استعدادات صرف معاشات سبتمبر.. وتواصل بيع «كراسات الإسكان»

انتهت هيئة البريد من استعداداتها لصرف معاشات شهر سبتمبر، من الثلاثاء المقبل، لنحو 13 مليون مستحق، لمدة ثلاث أيام، فيما تواصل مكاتب وفروع الهيئة المميكنة، صرف كراسات شروط الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعى.

مواصلة سحب كراسات شروط الإسكان

وأشارت مصادر فى البريد، إلى أن الجهد المبذول مضاعف من أجل انتظام عملية صرف المعاشات للمستحقين اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وعلى مدى 3 مراحل، لافتة إلى إقبال المواطنين على سحب كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي للإعلان رقم 15.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ«الوطن» أنه لا يتعين على المواطنين الزحام على مكاتب البريد لمباشرة عملية صرف المعاش، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات الكحولية حرصاً على عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت، أنه بالإمكان صرف المعاشات لمستحقيها من مكاتب البريد على شكل نقدي، أومن خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في ربوع الجمهورية، لافتاً إلى أن الهيئة وزعت عمليات الصرف على 3 مراحل وفقاً لقيمة المعاش حرصاً منها على تنظيم عملية الصرف ومراعاة الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أنه سبق وأن حذرت هيئة البريد المصري، من الكشف عن الأرقام السرية الخاصة ببطاقات الصرف أو البيانات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد والأرقام المدونة في ظهر البطاقات، خشية التعرض للاحتيال الإلكتروني، حيث لا يجب الكشف عن هذه البيانات سوى لأصحابها فقط، وإحاطتها بسرعة تامة حرصاً على أموال المودعين وأصحاب المعاشات.

تحذيرات من البريد منعاً للتعرض للنصب

تحذير البريد المصري تزامن مع موجة تحذيرات بنكية إثر تعرض سيدة من المنيا للنصب عبر سحب أموال من حسابها دون علمها، في القضية المعروفة باسم «سيدة سمالوط»، وهو ما دعا البريد إلى التحذير من التعرض لهذه الممارسات، ورفع درجة الوعي بخطورة الكشف عن البيانات الشخصية أو الأرقام الخاصة بالعملاء.

وطالب المصدر مستحقي المعاشات الذين يصرفون مستحقاتهم من الهيئة القومية للبريد نهاية الأسبوع المقبل، بالانتباه والحذر وعدم التعامل إلا مع الموظفين بالفروع أو أرقام خدمة العملاء الرسمية.