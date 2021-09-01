طفل المحلة: قلت للظابط إنت مثلت في الاختيار.. قالي إنت في إيه ولا إيه؟!

خصصت الإعلامية نهال طايل، حلقة اليوم من برنامجها «تفاصيل»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، للحديث عن الطفل زياد، الذي اختطف من يد والدته، ونجحت الأجهزة الأمنية في استعادته والقبض على المتهمين خلال عدة ساعات فقط، فذكر الطفل زياد، أن ثلاثة أشخاص اختطفوه، أحدهما هدده بمسدس كان في يده.

زياد: قولت لشخص هددني بمسدس اضرب ومخوفتش

وقال «زياد» إنه عقب تهديده بالقتل، طلبوا من والده مليوني جنيه، ووضعوه في مخزن مهجور، « كنت فاكر اللي بيحصل ده هزار، وحسيت إني بحلم بس الداخلية جت بسرعة»، مضيفًا: «مسكوا لي مسدس، وهددوني بالقتل، وقلت له اضرب ومخفتش منهم»، مؤكدًا أن ضباط الداخلية أخرجوه من المكان وحرروه، «أنا بشكرهم جدًا».

نفسي لما أكبر اشتغل ضابط

فيما أعرب الطفل الذي تم تحريره، عن أمنيته بأن يُصبح ضابط شرطة، «نفسي لما أكبر اشتغل ضابط»، الأمر الذي دفع مقدمة البرنامج لتقبيله من رأسه، وظلت تردد: «هتبقى أحلى ظابط كمان»، موضحة أن رجال وزارة الداخلية قاموا بـ مجهود كبير في إعادة الطفل.

مسلسل الاختيار حاضر في تحرير طفل الغربية

كما كشف الطفل تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين ضابط من فرقة وزارة الداخلية المكلفة بتحريره من قبل خاطفيه، «قلت للظابط حاسس إني شوفتك قبل كدة، رد عليا وقالي أه ما أنا بمثل، قولت له إنت مثلت في مسلسل الاختيار، قال لي إنت في إيه ولا إيه، عدي قدامي»، فيما ردت الإعلامية: «مصر في أمان، ورجال الداخلية أسعدوا جميع المصريين بعودة الطفل لـ أسرته في أقل من 24 ساعة».

الجميع يشعر بأمان في عهد السيسي

وأوضحت الإعلامية، أن المتهمين في القضية وضعوا الطفل زياد في مخزن، وكانوا يعطون له الطعام، و يهددونه بالسلاح، وذلك من اجل الحصول على 2 مليون جنيه من أسرته كفدية، موجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورجال الداخلية، « السيسي في قلوب كل المصريين، والجميع في عهد السيسي، يشعر بالأمان».