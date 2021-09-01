هاني شاكر: إلغاء حفل حسن شاكوش غدا.. ومنعه من طرح أغنيات

قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، تعقيبا على البيان الذي أصدرته النقابة، بشأن وقف رضا البحراوي وحسن شاكوش عن الغناء لمدة شهر: «حزين على هذا المستوى الذي وصلنا إليه، وهذا التدني الكبير في اللغة، ويخرج للعامة على المسارح قدام الجمهور، وإن دل على شيء دل على عدم مسؤولية، وعدم احترام للمكان الذي يقف عليه الثنائي شاكوش ورضا البحراوي».

هاني شاكر يهدد بشطب رضا البحراوي وحسن شاكوش

وأضاف هاني شاكر في مداخلة عبر «الوطن»، أنه بعد مشوارات مع مجلس النقابة، توصلوا لقرار وقف لمدة شهر، وإذا لم يلتزما بهذا الوقف، سيكون هناك قرارات أكثر، قد تصل إلى الشطب، وستطالبهما النقابة بتعهد بعدم تكرار مثل هذا الموقف مرة أخرى، «لأن أنا مش عارف كل شوية رايحين على فين، وكل مدة نصل إلى مستوى أكثر من التدني».

إلغاء حفل حسن شاكوش غدا

وعن حفل حسن شاكوش غدا مع نيكول سابا وإيهاب توفيق، قال هاني شاكر: جرى إبلاغ الجهات المسؤولة، وسيجري وقف أي حفل لهما بداية من اليوم، ولمدة شهر.

وعن الشطب النهائي قال، إن ذلك القرار قرار المجلس بأكمله، وليس قرار فردي، وأنه إذا ثبت عدم الالتزام، سيكون هناك موقف من النقابة، وأن اللجنة ستجتمع من أجل مناقشة مثل هذه الأمور.

وأضاف أن الموضوع والأمر لا يحتاج إلى تحقيق وقال نصا: «إن الجريمة واضحة، ولم يخرج شخص منهما ويقول مش أنا، وكله متسجل، ومحدش هيقول مكانش قصدي، وهذه الجريمة اللي حصلت، والسقطة الأخلاقية اللي حصلت على مرمى ومسمع من الدنيا كلها، متسجلة، لذلك كان قرار اللجنة».

وعن طرح أغنيات جديدة لرضا البحراوي وحسن شاكوش، قال لن تصدر أية أغنيات طوال فترة الوقف.