هاني شاكر: «شعرت بصدمة من مستوى الحوار المتدني بين البحراوي وشاكوش»

قال الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه صدم من المستوى المتدني للغة الحوار في الفيديوهات المتداولة بين رضا البحراوي وحسن شاكوش، مؤكدا أن للمسرح قدسيته واحترامه، وعلى الجميع الالتزام بها وعدم تداول الألفاظ البذيئة عليه: «أنا مستغرب جدا للمستوى المتدني اللي شوفته، وللمسرح قدسية، والمطرب اللي بيقف على المسرح لازم يحترم هذه الخشبة والجمهور اللي واقف قدامه».

شاكر: بروتوكول تعاون مع «المتحدة» لاكتشاف المواهب الشابة بالمحافظات

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن النقابة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، سيساعد النقابة في اكتشاف المواهب الفنية الشابة في مختلف المحافظات، كما أنه سيقدم بذلك فنا راقيا: «نهتم بالحفلات والفن الهادف لأنه حل لمحاربة هذا التدني في الفن، واللي بقي موجود وبكثرة، وآن الآوان أن شعب مصر العظيم ينقي اللي بيسمعه لأن كل فترة المنحنى بينزل، وهنفضل كده لحد فين أنا مش عارف».

شاكر: «لو حد منهم طلع غني قبل الشهر ما يخلص هيكون فيه قرار رادع»

وأوضح أن ما بات يقدم على المسارح من أغاني وطريقة حوار متدنية يعتبر انهيارا كبيرا، لأنه ليس من ضمن ميثاق النقابة أو أخلاقيتها كل هذا التدني في لغة الحوار بين المطربين، لافتا إلى أن المطربين السالف ذكرهما يعملان مع النقابة عبر الانتساب، ويحصلان على تصاريح من أجل العمل، وقررت النقابة إيقاف إصدار التصاريح لهما لمدة شهر: «لو حد منهم طلع غنى قبل الشهر ما يخلص هيكون فيه قرار رادع، وقد يصل للشطب ولن نسمح لهم مرة أخرى بالتصاريح المؤقتة».

شاكر: مستغرب من إصرار الطبقات الراقية في الساحل على النوعية دي من حفلات المهرجانات

وأبدى نقيب الموسيقيين، استياءه واستغرابه مما يحدث من استضافة هذه النوعية من المؤدين لأغاني المهرجانات في الساحل الشمالي، للغناء للفئات الراقية في المجتمع: «أنا بشوف إن الساحل ده خرج عن المعقول والمنطق والعقل، وأنا مستغرب من إصرار الطبقات الراقية في الساحل على النوعية دي من حفلات المهرجانات، وبالنسبة ليا علامة استفهام كبيرة لأن الناس اللي معاها فلوس بيجبوهم علشان يضحكوا وبيعتبروهم ظرفاء المجتمع».

وتابع: «أنا كان عندي حفله في القلعة من 10 ايام، ولما كنت واقف على المسرح جه في بالي مقارنة بين نوعيه الجمهور اللي قاعده قدامي والعيلة المصرية اللي شوفتها والصور والفيديوهات اللي في الساحل الشمالي، وبناء الإنسان لن يتم إلا بالكلام الراقي المحترم، ومنظومة الفن عموما سواء الغناء أو السينما لازم تراعي ده».