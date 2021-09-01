هاني شاكر: شطب حسن شاكوش ورضا البحراوي حال عدم التزامهما بالإيقاف

حذر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، كلًا من رضا البحراوي وحسن شاكوش، حال عدم الالتزام بقرار وقفهما من الغناء لمدة شهر كامل، الذي أصدرته النقابة عقب الأزمة التي نشبت بينهما.

وقال هاني شاكر، لـ«الوطن»، إنه من الممكن شطب رضا البحراوي وحسن شاكوش من عضوية النقابة، وبشكلٍ نهائي لا رجعة فيه، حال عدم الالتزام بقرار «الموسيقيين»، مشددًا على أن القرار يبدأ تنفيذه من اليوم، على ضوء ما بدر منهما أمام الجمهور من تنمر والتراشق بالألفاظ على خشبة المسرح، ما يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل لعقود طويلة هاديًا للأخلاق والقيم.

رد هاني شاكر على أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي

وأكد «شاكر» أن الفن المصري لم يكن أبدًا داعمًا لإهدار الخلق الفضيل، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تأتي من بعض غير المدركين لقيمة الفن، لافتًا إلى أن نقابة الموسيقيين تدعو جميع الفنانين ومن بينهم مؤدو المهرجانات بالتمسك بمسؤولية الأخلاق والكلمة، حيث إن النقابة لن تتهاون عن دورها في الحفاظ على قيم وعادات المجتمع الراسخة.

تفاصيل شجار حسن شاكوش ورضا البحراوي

وبدأ الشجار بين رضا البحراوي وحسن شاكوش، في حفل بالساحل الشمالي، إذ تواجد المطربان معًا على خشبة المسرح في نفس التوقيت، وطلب مغني المهرجانات من الرفقة الموسيقية للمطرب الشعبي النزول من على خشبة المسرح، حتى يبدأ فقرته الفنية، وعقب رحيله من الحفل وجه «البحراوي» رسالة شديدة اللهجة له من على خشبة المسرح قائلا: «هو شاكوش فين؟.. هرب؟».

وبعدها رد حسن شاكوش على رضا البحراوي بمقطع فيديو عبر حسابه قائلا: «أنا هربان يا جدعان هربان في حفلة في شرم الشيخ»، وخلال حفل مغني المهرجانات ذكر اسم «البحراوي» بطريقة غير لائقة أثناء غنائه على خشبة المسرح قائلا: «رضا جه يا أم رضا»، ووصفه باسم «خرابة».

ورد رضا البحراوي بمقطع فيديو يوضح سبب الخلاف الذي بدأ بطلب «شاكوش» عمل «دويتو» معه، ولكن رفض «البحراوي» أثار غضب مطرب المهرجانات، إذ استكمل «البحراوي» أن كل ذلك موثق بتسجيلات، وطلب ردا من نقابة الموسيقيين.