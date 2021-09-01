هاني شاكر عن أزمة شاكوش ورضا البحراوي: سنتخذ إجراءً صارماً بعد قليل

أوضح الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة ستتخذ إجراءً صارمًا بشأن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي خلال الدقائق المُقبلة، وذلك بعد استخدامهم الحفلات والمسارح للتشاجر والرد على بعضهما أمام الجمهور.

تفاصيل شجار حسن شاكوش ورضا البحراوي

وكان الشجار بين المطرب الشعبي رضا البحراوي، ومغني المهرجانات حسن شاكوش أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأ الشجار بينهما في حفل بالساحل الشمالي، بعد تواجد المطربين على خشبة المسرح في نفس الوقت، وحدث الخلاف بسبب طلب «شاكوش» من فرقة «البحراوي» النزول من على المسرح ليبدأ فقرته الفنية.

وتفاقمت الأزمة بينهما بعد توجيه «البحراوي» رسالة من على خشبة المسرح لـ«شاكوش» قائلا بعد صعوده أمام الجمهور: «فين شاكوش.. هرب؟.. كنت عايزه أخليه يدعي لحمو بيكا»، وذلك بعد أن تدخل «بيكا» لمحاولة الصلح بينهما، ليرد بعدها مطرب المهرجانات بمقطع فيديو قائلا: «أنا هربان أهو يا جماعة في شرم الشيخ علشان عندي حفلة.. ادعولنا ربنا يكرمنا».

رد حسن شاكوش على رضا البحراوي

وخلال حفل حسن شاكوش استخدم اسم رضا البحراوي في غيره محله كوسيلة للرد عليه، حيث غنى قائلا: «رضا جه يا أم رضا.. القرد هيفضل يتنطط طول ما أنت بترميله موز»، واستكمل واصفًا إياه بـ«الخرابة»، ليرد بعد ذلك «البحراوي» بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، موضحًا أن مغني المهرجانات طلب عمل «دويتو» معه، إلا أنه رفض ووثق ذلك بتسجيلات، حسبما ذكر.

البحراوي يطالب نقابة الموسيقيين بإعادة حقه

واستكمل، أن الأزمة بدأت بعد صعود «شاكوش» على خشبة مسرح الحفل في توقيت تواجد «البحراوي»، واستأذن صاحب الحفل من المطرب الشعبي أن يسمح لـ«شاكوش» بغناء أغنيتين، ثم يستكمل «البحراوي» فقرته، وبعد موافقة «البحراوي»، فوجئ برد فعل «شاكوش» الذي أهان فرقته على حد وصفه: «قالهم مش عايز أشوف حد فيكم على المسرح».

وذكر «البحراوي»، أنه بعد تدخل بعض زملائه في الصلح بينه وبين «شاكوش»، فوجئ بأن الثاني يسبه في حفلته ويسيء له ولوالديه وأسرته، مستكملا أنه عضو نقابي، ويطلب من نقابة الموسيقيين رد حقه له.