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محمود مسلم

ضبط 315 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص داخل مخزن بالقاهرة

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الوطن
11:32 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط 315 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص داخل مخزن بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المسؤولين عن مخزن كتب خاص بإحدى الشركات، بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، ببيع كتب دراسية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه، ومقابلة أمين المخزن، والمقيم بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، وبالتفتيش فى حضوره ضُبطت 315 ألف نسخة من كتاب تعليمي خارجي مختلف العناوين والسنوات الدراسية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بأنه أمين المخزن، والمسؤول عن تلك المخالفات مالك الشركة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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