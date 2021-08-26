العثور على جثة متعفنة لـ«مسن» داخل شقة في الأزبكية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن سوداني في دائرة قسم شرطة الأزبكية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مسؤول السفارة في القاهرة لإنهاء إجراءات استلام الجثمان.

بداية الواقعة.. اتصالات دون رد

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغا بالعثور على جثة رجل داخل شقة في دائرة الأزبكية، وبالانتقال تبين العثور على جثة متعفنة لشخص سوداني في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة لتفريغها لفحص المترددين على شقة المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة متعفنة في شقة بمنطقة الساحل بشبرا

وبدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من موظف بأنه اتصل بشقيقه كثيرا لكن دون استجابة، وبالانتقال إلى شقته في منطقة الساحل بشبرا، اتصل عليه وسمع صوت هاتفة المحمول لكن دون استجابة منه، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وعقب اشتئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وتم العثور على جثة صاحب الشقة وشقيق المبلغ، ويدعى «أيمن مختار»، 59 عاما، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد إصابات ظاهرية بالجثة، كما تبين عدم وجود كسر في منافذ الشقة، وكذلك عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة ما يرجح بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.