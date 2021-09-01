شهادات مزورة.. ضبط شخصين نظما مؤتمرات للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط شخصين نظما مؤتمرات لمنح شهادات فخرية وشهادات تقدير مزورة بمقابل مادي، إذ رصدت متابعة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود منشورات ودعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بإقامة مهرجان دولي مزمع إقامته برعاية مؤسسات الدولة - على حد إدعاء المسئول عن ذلك المهرجان «صاحب مؤسسة وهمية».

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفة.

تفاصيل الواقعة

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات، أسفرت جهود البحث أن وراء ذلك النشاط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة البحيرة وله محل إقامة آخر بالجيزة «له معلومات جنائية»)، وأنه يقوم بالإدعاء بحصوله على شهادة دكتوراه – على غير الحقيقة - وأنه صاحب مؤسسة إبداعية في مصر تقوم بتكريم الشخصيات المؤثرة ومنحهم شهادات فخرية، وكذا شهادات تقدير مزورة لأي شخص يطلب ذلك بمقابل مادي، إذ يجرى منح شهادات الدكتوراة الفخرية وشهادات تقدير بمقابل مادي.

كما تبين قيام المذكور بإقامة مهرجانات بذات المضمون في سنوات سابقة، واستضاف عدد من المشاهير لإضفاء حالة من الزخم الإعلامى والقانوني على تلك المهرجانات بالإشتراك مع أحد الأشخاص (مالك شركة للإنتاج الإعلامى) وذلك مقابل تحصل الأخير على مقابل مادي كبير.

ضبط صاحب المؤسسة الوهمية «المتهم الأول»

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم الأول «صاحب المؤسسة الوهمية»، وعُثر بحوزته على (لوحات لإعلان عن حفل تكريم –أعلام دول ومؤسسات مختلفة - شهادات شكر وتقدير ودكتوراة فخرية وكمية من شعار المؤسسة- بروتوكولات تعاون للمؤسسة وأحد المراكز الثقافية مع العديد من الجهات «خلافًا للحقيقة»- دفتر إيصالات استلام نقدية لإحدى الشركات، أغلفة باسم المؤسسة- كارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات- جهاز كمبيوتر وطابعة- هاتف محمول).

ومن خلال تكثيف الجهود وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أمكن تحديد (صاحب شركة الإنتاج الإعلامى الذى يستعين به المتهم فى إقامة المهرجانات- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

ضبط المتهم الثاني

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر- 3 هارد ديسك داخلى وخارجى).. وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة بحوزتهما تبين أنها تحوي مراسلات بين المتهم الأول وصاحب أحد المراكز الثقافية بإحدى الدول، تتضمن طلب المتهم من صاحب المركز المشاركة في المهرجان المزمع إقامته، وكذا طلب الحصول على العضوية بالمركز بمقابل مادي، وبناءً عليه اصطنع شهادة تفيد أن المؤتمر المزمع إقامته سوف يكون تحت رعاية المركز – على خلاف الحقيقة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.