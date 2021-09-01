إصابة 3 عمال في انهيار عقار أثناء إزالته بمساكن أبوالسعود بمصر القديمة

أُصيب 3 عمال في حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة مساكن أبو السعود بمصر القديمة، أثناء عملية هدمه وإزالته، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبيّنت التحريات الأولية أنه أثناء عملية إزالة وهدم العقار المكون من 3 طوابق، انهار فجأة وأصيب العمال، وانتقلت عربات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجرى فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الحادث.