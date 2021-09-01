أخطر 3 حيل يلجأ لها ملاك «الإيجار القديم» لهدم المنزل: منها مياه الصرف

تعتبر قضية الإيجار القديم، من القضايا التي يسعى مجلس النواب المصري، لمناقشتها بجميع جوانبها خلال الفترة المقبلة، وذلك لمحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، إلا أن البعض من ملاك عقارات الإيجار القديم، يلجأ إلى استخدام أساليب وحيل جديدة غير قانونية، للتخلص من المستأجرين، نظرا للمبالغ الزهيدة التي يدفعونها مقابل سكنهم في هذه الوحدات.

إطلاق مياه الصرف الصحي حول المنزل يؤدي لهدمه

وحذر الدكتور أيمن رمضان الزيني أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، من الألاعيب غير القانونية التي يستخدمها البعض من ملاك العقارات بالنظام القديم، إذ أوضح أنه من الحيل الشهيرة التي شاهدها خلال الفترة الماضية، في العديد من القضايا، إطلاق مياه الصرف الصحي حول المنزل، الأمر الذي يؤدي إلى سقوطه خاصة في حال إذا كان العقار قديم ومتهالك.

وأضاف أستاذ القانون بكلية الحقوق خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذه الحيلة تنتشر خاصة في الأحياء الريفية والشعبية، حيث أن مياه الصرف الصحي، بها الكثير من الأملاح، التي تؤدي إلى تآكل أساسيات المنزل مع مرور الوقت، إذا كان المنزل مبني بأساس قوي: «أنا شوفت قضايا كتير بسبب الموضوع دا، وللأسف الكثير من المستأجرين لم يستطيعوا إثبات هذا الأمر».

استخدام النقار لهدم المنزل

وأوضح أنه من الحيل الشهيرة أيضا، استخدام «النقار» أو الحفار حول المنزل، ليتم سقوط المنزل بالكامل خلال ساعات، إلا أن البعض من الملاك، لا يلجأ لهذا الأمر نظرا لتاثيره على أساسيات العقارات المحيطة، موضحا: «الأغلب من الملاك لا يقومون بهذا الأمر بأنفسهم، حيث أنهم يدفعون مبالغ مالية لمن يقوم بهذه الجريمة، لعدم إثبات أي شيء عليهم أمام المحكمة».

الدولة المصرية لديها القدرة على حل مشكلة الإيجار القديم

وأشار إلى أن البعض الآخر من الملاك، يؤجرون بعض «البلطجية»، لتعديهم على أهالي المستأجرين من آن إلى آخر، وذلك بهدف إخراجهم من الوحدات السكنية في أقرب وقت، مشيرا إلى أن قضية الإيجار القديم، تٌعتبر أزمة كبيرة في الوقت الحالي، إلا أنه يثق في قدرة الدولة المصرية على حلها خلال الفترة المقبلة.