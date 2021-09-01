هاني شاكر : سنحقق في «هوت شورت» هيفاء.. ولا أصدق سرقة درع الدوري من الزمالك

علق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، عبر بثٍ مباشر مع صفحة جريدة «الوطن» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على ملابس النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، خاصة أنها ارتدت «هوت شورت» والبعض وجده غير لائق وغير مناسب.

هاني شاكر يحقق في واقعة هوت شورت هيفاء وهبي

وقال هاني شاكر إنه سيتم عقد اجتماع مع مجلس النقابة للبحث في جميع المخالفات الموجودة في الحفلات وسيكون هناك رد عليها جميعا.

أما عن الزمالك وسرقة درع الدوري، قال إنه لا يصدق ذلك الأمر، وأنه كان مشغولً ليلة أمس لذلك لم ينتبه كثيرا للأمر، مضيفًا أنه وجد حسين لبيب المكلف بإدارة نادي الزمالك نفى ذلك الحديث: «معرفش الكلام ده جابوه منين».

هاني شاكر يعلق على سرقة درع الدوري

وتابع حديثه عن نادي الزمالك وتحقيقه بطولة درع الدوري: «الفرحة كبيرة والدوري صعب جدا السنة دي والماراثون كان طويل، والحمد لله بعد كل المشاكل اللي الزمالك قابلها أخد بطولات اليد والسلة وكرة القدم والحمد لله الزمالك فرح جمهوره».

وعن الاحتفالية التي يحضر لها الكاتب والسيناريست مدحت العدل لنادي الزمالك، قال نقيب الموسيقيين إنه سيحضر الاحتفالية مع أحمد السقا بمناسبة حصول الزمالك على درع الدوري المصري، لافتًا إلى أنهم لم يتفقوا على شيء حتى الآن، ولكنهم يأملون في خروج احتفالية تليق بنادي الزمالك.

وكان هاني شاكر طرح بالتزامن مع حصول الزمالك على درع بطولة الدوري المصري أغنية «زملكاوي»، وحققت نسب مشاهدة كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

والأغنية من كلمات محمد الغنيمي وألحان خالد جنيدي وتوزيع حازم رأفت وفيديو محمد عواد.