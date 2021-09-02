3 إصابات بين الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين جنوب غزة

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين مساء أمس الأربعاء، إثر قمع الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الإرباك الليلي شرق رفح جنوب قطاع غزة الفلسطيني.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة الفلسطيني، بأن 3 مواطنين فلسطينيين أصيبوا شرق رفح، مساء أمس الأربعاء، منهم اثنين بحالة طفيفة، واحدة بالرصاص المطاطي والأخرى بشظايا، والثالثة متوسطة جراء قنبلة غاز مباشرة بالحوض.

وكان الشباب الفلسطيني المصاب، وصل المنطقة الحدودية شرق رفح أمس، رفضا لاستمرار الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني.

مسيرة للمستوطنين على أبواب المسجد الأقصى

فيما نظم المستوطنون الإسرائيليون، مساء أمس الأربعاء، مسيرة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة من قوات الاحتلال.

وسار المستوطنون على أبواب المسجد الأقصى من جهة حائط البراق، وصولا إلى باب الأسباط، وأدوا صلواتهم ورقصاتهم على الأبواب، خاصة عند ساحة الغزالي بباب الأسباط.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض الطرقات في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وانتشرت على أبواب البلدة والمسجد الأقصى المبارك، ورافقت فرق من القوات الخاصة الإسرائيلية مسار المسيرة.

الجامعة العربية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الديك

من جانبها، دعت الجامعة العربية، أمس الأربعاء، منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم إلى تنسيق ومضاعفة جهودها وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال؛ للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي.

وحملت الجامعة العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك وطفلها المرتقب.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، أمس، إن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى والنساء وأمهات الأطفال، لاسيما مأساة الأسيرة أنهار الديك التي أوشكت على وضع مولودها خلال بضعة أيام بالسجون، في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة.