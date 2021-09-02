مصرع 3 غرقا وجثة مفقودة في شواطئ القصير بسبب «الدوامة»

لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا في شواطئ منطقة الفيلات بمدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر، وابتلعت شواطئ منطقة الأخوين جنوب المدينة جثة فقيد آخر ومازال البحث جار عنها.

ونجح عدد من المتطوعين وغواصين المدينة في العثور على 3 جثث بمنطقة الشاليهات، منهم اثنتين لصديقين في مقتبل العمر من الشباب أمس، وأخرى لطفلة لا يتعدى عمرها 15 عاما قبل أيام بالمنطقة ذاتها، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة والتي أمرت بتسليم الجثث لذويهم، وشيعت جثامينهم لمثواهم الأخير.

قصة غرق شابين بشواطئ القصير

خطفت شواطئ مدينة القصير، أمس، شابين في مقتبل العمر لم يفترقا مطلقا، هما محمد عبيد ومحمد الطيب، وعمرهمها 21 و22 عاما، من محافظة قنا، وجاءا لشواطئ البحر الأحمر ليلقيا نفس المصير ويموتا معا غرقا في أثناء ممارسة السباحة بأحد شواطئ مدينة القصير، ويتشبسا ببعض ليرفض كلا منهما رحيل صديقه بدونه، ليغادرا الحياه معا في توقيت واحد، ويعودا إلى أهلهما جثتين.

غرق طفلة بشاطئ القصير

كما لقيت طفلة في العقد الخامس عشر من العمر مصرعها في منطقة الشاليهات بمدينة القصير؛ إذ ابتعلتها «الدوامة» بنفس المنطقة في ثناء السباحة؛ إذ جاءت من مدينة الأقصر بصعيد مصر برفقة أسرتها لتغرق أمامهم، وينجح المتطوعين في انتشال جثتها ويعود أهلها حاملين جثمانها في سيارة نقل الموتى لدفنها في بلدتهم.

منطقة الآخوين تبتلع شاب ومازال البحث جار عن الجثة

وفي شاطي منطقة الآخوين جنوب مدينة القصير، ابتلع البحر جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ومازال البحث جار عنها؛ إذ تطوع عدد من الغطاسين المتطوعين في المدينة، بالتنسيق في البحث عن الجثة دون جدوى حتى الآن.