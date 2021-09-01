تاج الدين: مصر دخلت الموجة الرابعة من كورونا.. والأطفال عرضة للإصابة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مصر، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، فذكر أن مصر تخطت 200 حالة إصابة يوميًا وهذا يعني أن هناك زيادة كبيرة في الإصابات وعدد الحالات التي تدخل المستشفيات في زيادة والإصابات الخطيرة أيضا، وذلك خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على «إم بي سي مصر».

مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وأضاف «تاج الدين»، أن ارتفاع الإصابات بهذا الشكل يُعني أن مصر بالفعل دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ويوجد تزايد في عدد حالات إصابة كورونا على مستوى دخول المستشفيات والحاجة إلى الرعاية الحرجة، مؤكدًا أنه بفضل الله بالرغم من زيادة إصابات كورونا لا يوجد ارتفاع في أعداد الوفيات، فالإصابات بكورونا في الموجة الرابعة عائلية بصورة كبيرة، والأطفال عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا وكل متحوراته.

يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، لذا فإن تطعيم طلاب المدارس أصبح إلزاميا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستدركا أنه جار وضع خطة لتنفيذ ذلك الأمر خلال الفترة المقبلة، متابعًا أن متحورات كورونا تزداد وكل يوم يظهر تحور جديد، وهناك أهمية قصوى لتلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.