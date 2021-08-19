تاج الدين: مصر خالية من تحورات كورونا.. ولا تستعجلوا الموجة الرابعة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يسير بشكل جيد، مؤكدا أن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بشكل بسيط، وعلى المواطنين اتخاذ الحذر والاستمرار في اتباع كافة التدابير الصحية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددا على أهمية لقاحات كورونا وضرورة حجز اللقاح للانتهاء من خطة الدولة التي وضعتها لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

تاج الدين: بدء تطعيم العاملين في التربية والتعليم

وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة والسكان بدأت في تطعيم العاملين بالتربية والتعليم، على أن يتم الانتهاء من تطعيمهم في بداية شهر أكتوبر، مؤكدا أن جميع اللقاحات فعالة وآمنة ولا داعى للخوف منها.

وعن إجبارية التطعيم، أوضح أنه سيكون شبه إلزامي، وعلى المواطن إدراك أن التطعيم التزام أخلاقي تجاه المجتمع، للحد من انتشار العدوى، في ظل التحورات التي يشهدها الفيروس من وقت لآخر.

وأضاف «تاج الدين» أن اللقاحات حتى الآن أثبتت فاعلية مع جميع المتحورات وعلى رأسها «دلتا بلس»، لافتا إلى أن متحور «دلتا بلس» لم يثبت أنه الأشرس، ولكنه الأسرع في الانتشار، وحتى الآن اللقاحات أثبتت فاعلية معه، مشيرا إلى أن هذا المتحور لم يدخل مصر، لذلك على المواطنين أخذ اللقاح حتى تكون الأعراض بسيطة أو متوسطة في حالة الإصابة.

وعن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، لا يوجد موعد محدد لبدايتها، وكل المتداول مجرد توقعات، ولكن يجب التنويه إلى أهمية عدم الاستعجال لدخول الموجة الرابعة، وعلى المواطنين عدم التهاون، مشيدا بمجهودات الدولة في توفير لقاحات متنوعة، تسهيلا لمهة السفر، خاصة في الدول التي وضعت وأعلنت لقاحات معينة لدخولها.

المنحى الوبائي لفيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مطالبة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين.