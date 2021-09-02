مستشار الرئيس يكشف مدى إمكانية تطبيق الحظر الجزئي بعد زيادة الإصابات

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، تفاصيل عن متحور «مو» الجديد من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والذي انتشر في دول عدة خلال الفترة الأخيرة، فذكر أنه يجري متابعة الأحداث والتغيرات والشكل الوبائي والأعراض المختلفة للفيروس بشكل دقيق، من أجل توفير الأدوية والاستعدادات التجهيزية للتعامل مع الجائحة، موضحًا أن متحور «دلتا» الأكثر انتشارا في العالم، وأكثر قدرة على الانتشار، لكنه أقل في حدة الأعراض.

هل سنلجأ للإغلاق الجزئي بسبب الموجة الرابعة من كورونا؟

وأضاف «تاج الدين»، خلال حواره في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، أن العودة للإغلاق الجزئي في مصر مرة أخرى، يتوقف على المنظر العام، إذ أن لجنة إدارة أزمة كورونا التابعة لمجلس الوزراء، تتابع الموقف الوبائي بكل دقة يوميًا، وتجتمع اللجنة على الفور، إذا شهدت الأمور تطورات أو استوجبت اتخاذ مجموعة من الاحتياطات.

لدينا عدد كبير من اللقاحات والاستعدادات.. ونتابع المنظومة بصفة دورية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية، تعمل على استقبال عدة ملايين من لقاحات كورونا لتقليل آثار الجائحة لدى المواطنين، وهناك جدول زمني لاستقبال ملايين الجرعات من لقاح جونسون أند جونسون، واللقاحات الصينية والروسية وفايزر، متابعًا: «لدينا عدد كبير من اللقاحات والاستعدادات، ونتابع المنظومة بصفة دورية»، كما أن الدولة تتابع بدقة تطبيق الإجراءات الوقائية.

اختفاء فيروس كورونا بشكل كامل أمر غير متوقع قريبا

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: «نقدر أن الناس تعبت وربنا كرمنا في مصر بوجود نوع من التعامل الواضح المحدد والاحترازي مع الجائحة حتى لا تحدث زيادة هائلة في الأعداد»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن اختفاء فيروس كورونا بشكل كامل أمر غير متوقع قريبا، لأن «كوفيد- 19» سيكون دارجًا في المجتمع مستقبلًا، معربًا عن أمله في تحول الفيروس من مرحلة الجائحة والانتشار السريع، إلى أن يصبح متوطنًا بصوة بسيطة.