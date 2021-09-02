برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021، بنسبة بنجاح 74.09% للطلاب النظاميين؛ إذ تقدم للامتحان 18 ألفا و919 طالبًا وطالبة، حضر منهم 17 ألفا و948، نجح منهم 13 ألفا و299 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلاب المنازل 74.42%؛ إذ تقدم للامتحان 557 طالبا، حضر منهم 516، ونجح 384 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح الدور الثاني لطلاب المهنية 78.01%

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.01%؛ إذ تقدم للامتحان 141 طالبا، نجح منهم 110، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الدور الثاني لإعدادية الصم، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%؛ إذ نجح جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني، والبالغ عددهم 7 طلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

وكيل تعليم بني سويف: 89.7% نسبة النجاح بالدورين

من جانبه، أشار عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن النسبة العامة للنجاح بلغت في الدورين 89.7% للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين 81.57%.

إهناسيا الأول في الدور الثاني بنسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

وعلى صعيد ترتيب الإدارات «للدور الثانى فقط»، احتلت إدارة «اهناسيا» المركز الأول بنسبة نجاح 84.9%، تلتها إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 83.9%.

بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 76.8%، وإدارة ببا في المركز الرابع بنسبة 74.6%، وفي «الخامس» إدارة سمسطا بنسبة 74.5%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 64.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 60.9%.

إدارة بني سويف الأولى في نسبة النجاح بالشهادة الإعداداية

وبذلك يكون ترتيب الإدارات على مستوى الدورين «الأول والثاني»، على النحوالتالي: إدارة بني سويف في المركز الأول بنسبة نجاح 94.7%، تليها إدارة إهناسيا في المركز الثانى بنسبة 92.7%.

بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 89.7%، وإدارة ناصر في المركز الرابع بنسبة 89.4%، وفي المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة 86.8%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 83.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 79.4%.