رئيس التحرير

محمود مسلم

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 محافظة بني سويف

كتب:

عمرو رجب
12:41 ص | الخميس 02 سبتمبر 2021
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدرو الثاني للشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدرو الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021، بنسبة بنجاح 74.09% للطلاب النظاميين؛ إذ تقدم للامتحان 18 ألفا و919 طالبًا وطالبة، حضر منهم 17 ألفا و948، نجح منهم 13 ألفا و299 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلاب المنازل 74.42%؛ إذ تقدم للامتحان 557 طالبا، حضر منهم 516، ونجح 384 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح الدور الثاني لطلاب المهنية 78.01%

 كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.01%؛ إذ تقدم للامتحان 141 طالبا، نجح منهم 110، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الدور الثاني لإعدادية الصم، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%؛ إذ نجح جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني، والبالغ عددهم 7 طلاب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

وكيل تعليم بني سويف: 89.7% نسبة النجاح بالدورين

من جانبه، أشار عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن النسبة العامة للنجاح بلغت في الدورين 89.7% للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين 81.57%.

إهناسيا الأول في الدور الثاني بنسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

وعلى صعيد ترتيب الإدارات «للدور الثانى فقط»، احتلت إدارة «اهناسيا» المركز الأول بنسبة نجاح 84.9%، تلتها إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 83.9%.

بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 76.8%، وإدارة ببا في المركز الرابع بنسبة 74.6%، وفي «الخامس» إدارة سمسطا بنسبة 74.5%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 64.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 60.9%.

إدارة بني سويف الأولى في نسبة النجاح بالشهادة الإعداداية

 وبذلك يكون ترتيب الإدارات على مستوى الدورين «الأول والثاني»، على النحوالتالي: إدارة بني سويف في المركز الأول بنسبة نجاح 94.7%، تليها إدارة إهناسيا في المركز الثانى بنسبة 92.7%.

بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 89.7%، وإدارة ناصر في المركز الرابع بنسبة 89.4%، وفي المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة 86.8%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 83.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 79.4%.

اقرأ المزيد:

نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2021 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة لإعدادية بنسبة نجاح 74%

«روفائيل» طالب ثانوية عامة يستغيث بالوزارة: عاوز أسقط.. وتعليم بني سويف ترد