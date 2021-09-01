«روفائيل» طالب ثانوية عامة يستغيث بالوزارة: عاوز أسقط.. وتعليم بني سويف ترد

قرر روفائيل رأفت إبراهيم، من مدرسة الفشن الثانوية بنين التابعة لمحافظة بني سويف، أن يؤدي امتحانات الثانوية العامة 2021 على أنها «تجربة»، يقيس من خلالها مدى قدرته علي الحصول على درجات مرتفعة تؤهله للالتحاق بكلية الطب التي يرغبها، خاصة بعد تغير طريقة الامتحانات عن الأعوام الماضية، حيث أصبحت بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية: «لو الامتحان صعب هحل فيه وحش عشان اسقط وأعيد السنة وأدي نفسي فرصة تانية» بحسب ما رواه لـ«الوطن».

بدأت الامتحانات بمادة اللغة العربية ووجد «روفائيل» أن مستوى الامتحان صعب للغاية، فقرر الإجابة عن نحو 20 سؤالًا فقط من إجمالي أسئلة الامتحان، متعمدًا اختيار إجاباته بشكل خاطئ حتى يأخذ فرصة في الرسوب ودخول امتحانات العام المقبل لإعادة التجربة.

روفائيل: لو الامتحان صعب مش هحل كويس عشان أعيد السنة من جديد

عقب امتحان اللغة العربية أدى روفائيل رأفت امتحان اللغة الفرنسية وتمكن من الحصول على 39 درجة من 40، ثم امتحان الكيمياء والذي قرر الرسوب فيه ودخوله امتحانات العام المقبل، نظرا لصعوبته ونفس الأمر بالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى والجيولوجيا، حيث حصل في هذه المواد على «صفر»، موضحا: «جبت درجات كويسة في امتحان الفيزياء والأحياء واللغة الأجنبية الثانية عشان كدة مش هعيد عليهم السنة».

روفائيل: رسبت في ثلاث مواد

نتيجة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بـ«روفائيل» اختلفت من موقع وزارة التربية والتعليم عن شهادة الثانوية التي تسلمها من المدرسة، فيقول: «حصلت على واحد في العربي من موقع الوزارة و40 في نفس المادة في شهادة المدرسة والمجموع الكلي محسوب غلط»، مؤكداً أنه يرغب في الرسوب في مادة اللغة العربية: «حليت فيها غلط عشان أعيدها في السنة الجاية لكن مكتوب في الشهادة إني جايب 40 درجة وأنا محليتش في الامتحان 20 سؤال على بعض»، مؤكداً أن حصوله على 40 في مادة اللغة العربية يؤثر على مجموعه العام المقبل.

طالب الثانوية العامة: عايز أعيد السنة في أربع مواد ضمنهم العربي

يأمل «روفائيل» في تدخل سريع من وزارة التربية والتعليم، والنظر في درجاته في مادة اللغة العربية: «انا عايز أسقط في اللغة العربية عشان تكون ضمن المواد اللي هعيد عليها سنة جديدة»، لافتا إلى أنه طبقا للقوانين فرسوب الطالب في أكثر من مادتين يؤدي إلى رسوبه في السنة كاملة.

وكيل المديرية: مراجعة استمارة نجاح الطالب طبقا للدرجات المرسلة

وكشف هاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، أنه سيتم مراجعة استمارة نجاح الطالب طبقا للدرجات المرسلة في كشوفات نتيجة الثانوية العامة غداً لبحث الأمر والعمل على حله مباشرة.

وأضاف «رجائي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم مراجعة استمارات الثانوية العامة وموافاتها للدرجات المرسلة من قبل وزارة التربية والتعليم وحل أي مشكلة تواجه الطلاب.