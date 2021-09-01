نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 جميع المديريات التعليمية

أعلنت مديريات التربية والتعليمة بالمحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021، عقب انتهاء أعمال التصحيح واعتمادها من المحافظين، وظهرت النتائج في محافظات بني سويف والشرقية وأسيوط والقاهرة والمنوفية وجنوب سيناء والمنيا والأقصر والغربية والقليوبية والإسكندرية.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2021» للعام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة بنجاح 74.09% للطلاب النظاميين، وبلغت نسبة النجاح للدور الثاني لطلاب المنازل 74.42%، حيث تقدم للامتحان 557 طالباً وطالبة، حضر منهم 516 طالباً، ونجح منهم 384 طالباً وطالبة.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في الإسكندرية

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتائج امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2021»، ونتيجة الدور الثاني لشهادات إتمام مراحل التعليم الأساسي (المكفوفين والصم وضعاف السمع والمهني) وذلك بنسبة نجاح 100%.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في القليوبية

وأعلن الدكتور إسلام عبد الفتاح، مدير شئون الطلبة والامتحانات في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نسبة النجاح العامة للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2021» بلغت 98.7%، حيث تقدم للامتحان 20850 طالباً وطالبة، نجح منهم 19400 طالباً وطالبة، وبهذا تكون نسبة النجاح العامة للإعدادية في الدورين الأول والثاني 99.3% وجرى إعلان نتيجة الدور الثاني على الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم، كما تم توفيرها بالمدارس أيضاً.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، نتيجة امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2021»، بنسبة نجاح 74.6% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 66.68% ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع، بنسبة 93.75%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100%.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في الشرقية

واعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بنسبه نجاح 88,8%، حيث تقدم للامتحان 21387 طالباً للشهادة الإعدادية العامة هذا العام، نجح منهم 18000 طالب في الدورين الأول والثاني.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2021»، بنسبة نجاح بلغت 90.7%، وتقدم لامتحانات الدور الثاني 27586 طالبا وطالبة، حضر منهم 24351 طالبا، نجح منهم 22085 طالباً وطالبة في الدورين الأول والثاني.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في جنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة امتحان الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2021»، حيث بلغ عدد المتقدمين للدور الثاني في امتحان الشهادة الإعدادية 627 طالباً وطالبة، بلغ عدد الناجحين منهم 486 طالباً وطالبة، بنسبة تصل إلى 94%.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في المنيا

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2021»، بنسبة نجاح بلغت 89.9% بينها 90% للمدارس رسمية و86.7% منازل.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في الأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الاعدادية العامة والمهنية، للعام الدراسي 2020/ 2021، بنسبة نجاح بلغت 89.6% للإعدادية العامة، فيما بلغت 71.8% للإعدادية المهنية، كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح بلغت 100%.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021 في الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 17765 طالبا وطالبة حضر منهم 17541 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 92.12 % للدورين الأول والثاني.

ويجري اعتماد نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية في باقي المحافظات، منها الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والجيزة وسوهاج وقنا والوادي الجديد والسويس، بعد انتهاء الامتحانات بهما، وسيتم إعلان النتائج فور اعتمادها من المحافظين.