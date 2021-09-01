محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة لإعدادية بنسبة نجاح 74%
كتب:
عمرو رجب
01:44 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021، بنسبة بنجاح 74.09% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 18 ألف و919 طالبًا وطالبة حضر منهم 17 ألف و948، نجح منهم 13 ألف و299 طالبا وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلاب المنازل 74.42%، حيث تقدم للامتحان 557 طالبا، حضر منهم 516 ونجح منهم 384 طالبًا وطالبة.
كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.01%، حيث تقدم للامتحان 141 طالبا، نجح منهم 110، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الدور الثاني لإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث نجح جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني والبالغ عددهم 7 طلاب.
وأشار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن النسبة العامة للنجاح بلغت فى الدورين "89.7%" للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين "الأول والثاني" 81.57%.
إهناسيا الأول في الدور الثاني بنسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية
وعلى صعيد ترتيب الإدارات «للدور الثانى فقط »، احتلت إدارة «اهناسيا» المركز الأول بنسبة نجاح 84.9%، تلتها إدارة بني سويف فى المركز الثاني بنسبة 83.9%، بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 76.8%، وإدارة ببا فى المركز الرابع بنسبة 74.6%، وفى المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة74.5%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 64.6%، فى حين جاءت الفشن فى المركز السابع بنسبة نجاح 60.9%.
إدارة بني سويف الأول في نسبة النجاح بالشهادة الإعداداية
وبذلك يكون ترتيب الإدارات على مستوى الدورين "الأول والثاني"، على النحوالتالي: إدارة بني سويف فى المركز الأول بنسبة نجاح 94.7%، تليها إدارة اهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 92.7%، بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 89.7%، وإدارة ناصر في المركز الرابع بنسبة 89.4%، وفى المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة 86.8%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 83.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 79.4%.