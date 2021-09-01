محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة لإعدادية بنسبة نجاح 74%

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020/2021، بنسبة بنجاح 74.09% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 18 ألف و919 طالبًا وطالبة حضر منهم 17 ألف و948، نجح منهم 13 ألف و299 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح للدورالثاني لطلاب المنازل 74.42%، حيث تقدم للامتحان 557 طالبا، حضر منهم 516 ونجح منهم 384 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.01%، حيث تقدم للامتحان 141 طالبا، نجح منهم 110، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الدور الثاني لإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، حيث نجح جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني والبالغ عددهم 7 طلاب.

وأشار عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن النسبة العامة للنجاح بلغت فى الدورين "89.7%" للطلبة النظاميين، بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل في الدورين "الأول والثاني" 81.57%.

إهناسيا الأول في الدور الثاني بنسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية

وعلى صعيد ترتيب الإدارات «للدور الثانى فقط »، احتلت إدارة «اهناسيا» المركز الأول بنسبة نجاح 84.9%، تلتها إدارة بني سويف فى المركز الثاني بنسبة 83.9%، بينما جاءت إدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة نجاح 76.8%، وإدارة ببا فى المركز الرابع بنسبة 74.6%، وفى المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة74.5%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 64.6%، فى حين جاءت الفشن فى المركز السابع بنسبة نجاح 60.9%.

إدارة بني سويف الأول في نسبة النجاح بالشهادة الإعداداية

وبذلك يكون ترتيب الإدارات على مستوى الدورين "الأول والثاني"، على النحوالتالي: إدارة بني سويف فى المركز الأول بنسبة نجاح 94.7%، تليها إدارة اهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 92.7%، بينما جاءت إدارة ببا في المركز الثالث بنسبة نجاح 89.7%، وإدارة ناصر في المركز الرابع بنسبة 89.4%، وفى المركز الخامس إدارة سمسطا بنسبة 86.8%، فيما حصدت إدارة الواسطى المركز السادس بنسبة نجاح 83.6%، في حين جاءت الفشن في المركز السابع بنسبة نجاح 79.4%.