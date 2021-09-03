إياد نصار: بحلق دقنى كل ليلة عرض ومحظوظ بالعمل مع الكبار

بين المسرح والدراما والسينما، يعيش الفنان إياد نصار، حالة من النشاط الفني، حاليا، حيث يشارك فى العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيي الفخراني ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان.

ووصف الفنان السوري، عرض «ياما فى الجراب يا حاوى»، بالممتع للغاية، قائلا: «اتحمس في كل يوم عرض بلقاء جمهورى»، لافتا إلى حبه للمسرح الذى كان مجال دراسته فى الأردن.

إياد نصار والمسرح

وأضاف نصار، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه يحب دائما المغامرة والتغيير من شكله من عمل إلى آخر وأن ما يتطلبه العمل يقوم به، قائلا: «بحلق ذقنى في كل ليلة عرض فالعرض ليس المرة الأولى التى أغير فيها شكلى من أجل الدور، فسبق وفعلتها في رمضان الماضي وقمت بحلاقة سوالفى من أجل مسلسل «الاختيار2» حتى أكون شبه الشهيد مبروك».

أما عن فيلم الباب الأخضر، فقال إياد نصار، بدأت التصوير يوم الأحد الماضي ومتحمس للغاية لهذا العمل لأنه من روائع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كما يضم مجموعة من الممثلين المتميزين منهم خالد الصاوي الذي عملت معه من قبل.

إياد نصار وأسامة أنور عكاشة

تابع: «أن العمل من كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة وسبق وأن قدمت من كتاباته من قبل مسلسل (موجة جارة)، الذي شاركت به مع كل من رانيا يوسف ودرة وخالد سليم وكان من إخراج المخرج محمد ياسين»، مضيفا: «أنا محظوظ بالعمل مع الكبار الذين شكلوا شخصيتى بكتابتهم أمثال أسامة أنور عكاشة ووحيد حامد والمخرج محمد ياسين وغيرهم من المبدعين».

يشار إلى أن الفنان إياد نصار ينتظر في الوقت الحالي عرض فيلم «الكاهن» مع جمال سليمان ودرة وفتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة وحسين فهمي، من إخراج عثمان أبو لبن.