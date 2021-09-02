فتح باب تنسيق جامعة الأزهر الإلكتروني.. المؤشرات ورابط التسجيل

أعلن الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، عن فتح باب تنسيق جامعة الأزهر 2021 الإلكتروني الآن، من خلال بوابة الحكومة، موضحا أنه يمكن لأي طالب التقدم من أي مكان متوفر به الإنترنت، ومن المقرر أن يستمر تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية 2021 حتى يوم الاثنين المقبل، أي لمدة 5 أيام.

فتح باب تنسيق جامعة الأزهر

وأضاف «فرج» بحسب تصريح صحفي له على صفحة «وحدة الاتصال - إعلام الأزهر» منذ قليل، بخصوص فتح باب تنسق جامعة الازهر 2021، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فقد وفرت مقرات لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية من الراغبين في المساعدة، على تقديم الدعم لهم بعد فتح باب تنسيق جامعة الأزهر الإلكتروني، اعتبارا من صباح اليوم الخميس بالقاهرة، والوجهين البحري والقبلي.

المدينة الجامعية

وبخصوص فتح باب تنسيق جامعة الأزهر، أشار مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، إلى أنه تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب بالمدينة الجامعية بمدينة نصر، وآخر لاستقبال الطالبات بمقر المركز الهندي بجوار كلية العلوم بنين بمدينة نصر، إضافة لمكاتب التنسيق بالأمانة العامة بالوجهين البحري والقبلي.

وأشار الدكتور محمد فرج، إلى أنه بعد فتح باب تنسيق جامعة الأزهر فإنه يمكن التقديم من خلال الدخول على هذا الرابط من هنـــا

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2021

من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2021 تشهد انخفاضا عن العام الماضي، موضحا أن كلية الطب قد تقبل من مجموع 95% مقارنة بمجموع 97% العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن يصل الحد الأدنى لكلية الهندسة 90%.

ولفت «الشربيني» إلى أن باقي الحدود الدنيا المتوقعة لباقي كليات القمة مثل الصيدلة وطب الأسنان فيما يتعلق بموضوع مؤشرات تنسيق جامعة الازهر 2021، تتراوح ما بين المجاميع المتوقعة لهندسة 90% وكلية الطب 95%.