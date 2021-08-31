انفراد.. مؤشرات تنسيق الأزهر: 96.2% للطب و95% للصيدلة و93.6% للهندسة

حصلت «الوطن» على مؤشرات تنسيق الأزهر 2021، وشهدت انخفاضًا عن تنسيق العام الماضي 2020 في حدود 6 درجات ونصف، أي درجة مئوية، ويستعرض التقرير التالي مؤشرات تنسيق الأزهر، خاصةً ما يتعلق بالكليات التي توصف بـ«كليات القمة» مثل الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والإعلام.

مؤشرات تنسيق الأزهر 2021

وبخصوص مؤشرات تنسيق الأزهر 2021، كشف مصدر مسؤول في جامعة الأزهر أنه تم إعداد بيان إحصائي بمجاميع طلاب الثانوية الأزهرية 2021 الناجحين في امتحانات الدور الأول، كما جرى مخاطبة بوابة الحكومة الإلكترونية لبدء تنسيق الأزهر إلكترونيا، وبالفعل تحدد يوم الخميس المقبل 2 سبتمبر حتى الاثنين 6 سبتمبر.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه تبين من خلال هذه الإحصائيات أن الحدود الدنيا لكليات القمة ستنخفض في حدود نسبة مئوية لا تتخطى 1% مقارنة بتنسيق العام الماضي، موضحا أن مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 والحدود الدنيا لكليات القمة ستكون في حدود النسب الآتية «طب 96.23%، طب أسنان 96%، صيدلة 95% هندسة 93.6% إعلام 84.5%».

وفيما يلي مؤشرات تنسيق الأزهر 2021 التي تشمل مجاميع ونسب القبول في كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات:

- كلية الطب للبنين والبنات بالقاهرة: 628.5 درجة بنسبة 96.69%

- كلية الطب بنين وبنات دمياط: 627.5 درجة بنسبة 96.5%

- كلية طب بنين وبنات أسيوط: 625.5 درجة بنسبة 96.23%

- طب أسنان بنين وبنات القاهرة: 625 درجة بنسبة 96.15%

- طب الأسنان بنين بأسيوط: 624 درجة بنسبة 96%

- الصيدلة بنين وبنات القاهرة: 622 درجة بنسبة 95.6%

- الصيدلة بنين وبنات أسيوط: 620 درجة بنسبة 95.3%

- الهندسة بنين وبنات القاهرة: 612.5 درجة بنسبة 94.23%

-الهندسة بنين قنا: 608.5 درجة بنسبة 93.6%

- إعلام بنين القاهرة: 548.5 درجة بنسبة 84.38%.

وفيما يلي صورة من التنسيق الرسمي للعام الماضي 2020:

موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر

وبعيدا عن مؤشرات تنسيق الأزهر 2021، أُعلن اليوم موعد بدء تنسيق جامعة الأزهر، حيث أعلنت الجامعة فتح باب تسجيل الرغبات على موقع بوابة الحكومة الإليكترونية بدءً من يوم الخميس المقبل 2 سبتمبر وحتى الاثنين 6 سبتمبر، كما فتحت الجامعة باب تنسيق المدن الجامعية منذ الأحد الماضي وحتى الخميس المقبل لطلاب النقل الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا.