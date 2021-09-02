خالد جلال ينعى ماهر سليم: مثالا للفنان المخلص في عمله

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنان الكبير ماهر سليم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال «جلال» في بيان له، إن الفنان ماهر سليم كان مثالا للفنان المخلص في عمله والعاشق لفنه، وأعطى الكثير من وقته وجهده خلال عمله بوزارة الثقافة في المناصب كافة التي تولى قيادتها، متابعا: «رحم الله الفنان الكبير ماهر سليم، وألهم أهله ومحبينه الصبر والسلوان».

وحصل الفنان ماهر على أحمد سليم على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج، ودبلوم الدراسات العليا بالأكاديمية المصرية فنون مسرحية في الإخراج، وشارك في حوالي 20 مسرحية، منها «زنزانة المجانين، المغنية الصلعاء، القاهرة 80».

وشغل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية، منها مدير عام مسرح الطليعة 2012، ورئيس البيت الفني للمسرح 2013، ومستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013، وعضو بالجنة العليا للمهرجانات الدولية والمحلية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وفاة ماهر سليم

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان ماهر سليم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال منير مكرم: «الدوام لله، أخي وحبيبي وأستاذي ماهر سليم في ذمة الله»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

كما قالت الفنانة مريم سعيد صالح: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير ماهر سليم.. ادعوله بالرحمة ويجعله من أهل الجنة وأن يصبر أهله ومحبيه».