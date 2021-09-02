مصرع شاب سقط من الطابق الخامس في القطامية  

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض حادث سقوط شاب من الطابق الخامس في منطقة القطامية، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وجرى استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس في منطقة القطامية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب وسط بركة من الدماء أسفل عقار بمنطقة القطامية.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى رمضان عبد الناصر الدسوقي من محافظة الأقصر، حيث كانت مهشمة الرأس وبها العديد من الكسور، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

فتاه تقفز من الطابق الثالث بالمقطم هربا من الرذيلة

يذكر أن قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من مستشفى بوصول فتاة مصابة بنزيف وكسور نتيجة السقوط من أعلى، وبالانتقال تبين أنها في العقد الثاني من العمر وتدعى "مروة"، وبسؤالها أكدت أنها تقيم لدى رجل وزوجته في دائرة القسم، وعندما طلبا منها ممارسة الرذيلة مع عدد من الرجال، رفضت وفي محاولة للهرب من الشقة منعوها وأجبراها على الدخول مع أحد الاشخاص بإحدى الغرف، فقفزت من شرفة الشقة الكائنة بالطابق الثالث.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما بأقوال المجني عليها، اعترفا بصحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.