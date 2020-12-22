تفاصيل سقوط شاب من الدور السابع بالمرج: يعاني من اضطرابات نفسية.. ولم ينتحر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تفاصيل فيديو متداول على «فيسبوك» يشير إلى انتحار شاب في المرج، إذ تبين من التحريات الأولية أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وأنه لم ينتحر، بل اختل توازنه أثناء وجوده أعلى العقار الخاص بمنزله.

يعاني من اضطرابات نفسية

أوضحت التحريات أن فريق من المباحث، ناقش والد المجني عليه، وأشار إلى أن نجله يعاني من اضطرابات نفسية عقب تخرجه من الجامعة، مؤكدا أنه لم ينتحر، واختل توازنه أثناء وجوده أعلى سطح العقار.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، إذ أمرت الطب الشرعي بالكشف الطبي على جثة الضحية، لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

التحريات: لا شبهة جنائية

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من أهالي المرج، يفيد بسقوط شاب من أعلى عقار مكون من 7 طوابق بمنطقة المرج، وتم تشكيل فريق من ضباط المباحث بقيادة المقدم خيري حسين رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، وأكد أبيه أنه لم ينتحر، وأنه اختل توازنه، وسقط في الشارع، ما تسبب فى وفاته

وأكدت التحريات التى أجريت تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير إدارة العامة لمباحث العاصمة، رواية الأب، وأن نجله لم ينتحر، وأن سبب وفاته هو سقوطه من أعلى العقار، وأثبتت التحريات، أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

فيديو الحادثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو، تضمن سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة المرج، ما أثار الخوف والذعر بين الأهالي، وتبين أن الضحية يرتدي ملابسه كاملة: بنطلون أحمر، وتيشيرت أسود.