جامعة الإسكندرية تؤسس نادي الابتكارات الطلابية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، من خلال وضع خطة لصيانة المباني والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة، وجاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد رئيس الجامعة على تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية مع بداية العام الدراسي وتكثيف المحاضرات والدورات التدريبة المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية وسلامة المنشأت للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وقيام وحدة إدارة الأزمات والكوارث بإعداد خطة الطوارىء والإخلاء بالكليات، مؤكدا على استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد داخل منشأت الجامعة، وتعميم تلقي اللقاح لكل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وضع برنامج لإعداد كوادر قيادية من الشباب

وقال رئيس الجامعة إن الجامعة تركز على إعداد كوادر قيادية من الشباب بما يتناسب مع توجهات الدولة خلال الفترة الحالية ووضع برنامج تدريبي لهم.

وناقش الدكتور قنصوه، خلال الاجتماع، خطة الجامعة لإطلاق مجموعة من القوافل الطبية المجتمعية المتكاملة خلال الفترة المقبلة وكذلك أخر مستجدات مبادرة حياة كريمة ومشاركة الجامعة فيها، كذلك عدد من الملفات الهامة مثل ملف محو الأمية ومكافحة الإدمان وتجديد الخطاب الديني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التعاون مع الصناعة جزء أصيل من عمل الجامعة من خلال نقل الخبرات العلمية لمجتمع الصناعة لتطبيقها وإنتاجها، مع تفعيل دور لجنة الصناعة داخل الجامعة والاهتمام بالوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على تعظيم مواردها واستحداث وحدات أخرى جديدة تخدم الجامعة والمجتمع.