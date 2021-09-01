الإسكندرية تستقبل سياحا عبر 13 رحلة بحرية خلال 75 يوما

أكد محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، التعاقد على 13 رحلة سياحية بحرية ستأتي إلى المحافظة عبر ميناء الإسكندرية على مدار 75 يوما المقبلة، بواقع رحلة أسبوعياً.

ركاب أول رحلة بحرية سياحية معظمهم من روسيا

وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة السياحية (Blue Sapphire)، التي تتبع الخط الملاحي (ANEX Selectum Blu)، والقادمة من ميناء أنطاليا التركي، وتقل على متنها 455 راكباً من مختلف الجنسيات ومعظمهم من روسيا، إضافة إلى 197 من أفراد الطاقم، وذلك وسط فرحة عارمة، حيث استقبلهم العاملون بالميناء بعروض فنية من الفلكلور الشعبي، وعروض التنورة.

وأوضح أنه تم توجيه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بكل من مدينتي الإسكندرية والقاهرة، قبل التوجه إلى ميناء بورسعيد، لاستكمال السفينة مسار رحلتها.

الخريف موسم توافد سفن رحلات الكروز إلى الإسكندرية

وأشار مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية إلى أنه من المنتظر ارتفاع معدل تردد السفن السياحية وأعداد السائحين في الفترة المقبلة، نظرًا لتعطش السياح للسفر مجددًا، وذلك بعد شهور من الغلق بسبب انتشار فيروس كورنا، لافتًا إلى أن موسم الخريف يُعد أحد المواسم الرئيسية لتوافد سفن رحلات الكروز على ميناء الإسكندرية.

وأكد أن العالم كله متعطش للسياحة والتجول بين دول العالم، وهو ما يعود على مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص بمكاسب سياحية ومادية عديدة.