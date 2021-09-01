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«التعليم العالي» تعلن فتح باب تعديل الرغبات للتقدم للجامعات الأهلية

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الوطن
07:34 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
عبدالغفار

عبدالغفار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي فتح الباب لتعديل الرغبات لكل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية 2021، الذين قاموا بإنهاء إدخال رغباتهم حتى الساعة 12 ليلًا، الاثنين 30 أغسطس 2021. 

جاء ذلك تيسيرًا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، وبناء على رغبتهم في فتح باب تعديل وإضافة وحذف الرغبات لمن قاموا بإدخال رغباتهم قبل إعلان الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الأهلية

فتح الباب لتعديل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2021

وناشدت «التعليم العالي» الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم سرعة الدخول على حساباتهم على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية، لتعديل رغباتهم بإعادة الترتيب والإضافة والحذف، موضحة أن هذه الفرصة تستمر من الآن ولمدة يومين.

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