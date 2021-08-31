متحدث التعليم العالي: تجديد مرافق الجامعات لتناسب ذوي الهمم

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بتطعيم كل العاملين والطلاب وهيئة التدريس في القطاع الجامعي، وجرى توريد 25% من اللقاحات من وزارة الصحة، ويتم رفع تقرير يومي بعدد المطعمين إلى وزير التعليم العالي للانتهاء من تلقيح الجميع.

صيانة المدن الجامعة استعدادا للعام الدراسي الجديد

وأضاف «عبد الغفار»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المدن الجامعية تم صيانتها في فصل الصيف بشكل كامل وتجديد المرافق داخل الجامعة وتسهيل المباني لتراعي ذوي الهمم استعدادا للعام الدراسي الجديد.

إنهاء قوائم الانتظار من خلال مبادرة السيسي

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة قدمت استثمارات غير محدودة في المستشفيات الجامعية بإجمالي 115 مستشفى تستقبل ملايين المواطنين، وساعدت في انتهاء أزمة قوائم الانتظار من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم توفير أقسام عزل متطورة في المستشفيات الجامعية لتدعم وزارة الصحة، مبينا أن مبادرة الرئيس لدعم الدول الإفريقية طبيا ساعدت في تقديم مساعدات طبية لكثير من الدول الإفريقية.

الثورة الصناعية الرابعة وتطوير الكليات في مصر

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد على التكنولوجيا، وحاليا الجامعات الأهلية تواكب هذا التطورات من خلال إدخال كليات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن المرحلة الأولى قدم فيها 120 ألف طالب أما المرحلة الثانية قدم فيها 50 ألف طالب.