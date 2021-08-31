شركة أمازون مصر تطلب شبابا للتعيين في 90 وظيفة

أطلقت شركة أمازون العالمية، فرصة لتشغيل الشباب المصري وتسكينهم في نحو 90 وظيفة في أكثر من مجال بعد الإعلان عن الوظائف الجديدة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

إطلاق أمازون مصر خلال مطلع عام 2022

يأتي توسع شركة أمازون العالمية في طلب موظفين لشغر الوظائف الجديدة لديها بعد إعلانها عن إطلاق موقعها الجديد «أمازون مصر» خلال العام الجديد 2022 للتجارة الإلكترونية بعد اتفاق مع الحكومة المصرية في إطار خطة توسعات الشركة العالمية خصوصاً بعد أن استحوذت على «سوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية» مؤخراً.

التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، شهدت طفرات غير مسبوقة في عمليات البيع والتوسع بعد تفشي جائحة كورونا منذ نهاية ديسمبر 2019 والتي استمرت حتى اليوم.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، بعد أن أصبحت التجارة الإلكترونية العالمية أمرا واقعا بعد تفشي الوباء عالميا.

واشترطت امازون مصر في المتقدمين للحصول على وظائف بها الإجادة التامة للغة الإنجليزية والتحدث بها بطلاقة وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة العالمية على الإنترنت.

90 وظيفة بأمازون مصر بجميع المحافظات

وتتنوع وظائف شركة أمازون مصر بين وظائف تتعلق بالإشراف والصيانة والبيع والحسابات ومجال الإشراف اللوجيستي، متوزعة بين محافظات القاهرة والإسكندرية وبعض محافظات الصعيد، وتصل جملة الوظائف المتاحة نحو 90 وظيفة بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

«الشراء الآن والدفع لاحقا».. ميزة جديدة لعملاء أمازون في أمريكا

عالميا أتاحت شركة أمازون لشركاء البيع ممن يتعاملون على موقع سوق دوت كوم بالتعامل بشكل مباشر على موقع أمازون مصر إذ تعتبر أمازون العالمية مالكة لموقع سوق دوت كوم بعد أن أتمت عملية الاستحواذ عليها مؤخراً وفي الوقت نفسه طرحت أمازون العالمية لعملائها في أمريكا إمكانية الشراء أونلاين بالتقسيط بعد أن طرحت ميزة جديدة عبر التطبيق الإلكتروني «الشراء الآن والدفع لاحقا» وفقا لموفع الشركة الإلكتروني العالمي .