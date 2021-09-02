تفحم سيارتين بحريق هائل بمخزن مواد غذائية في كفر الشيخ

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، على حريق هائل نشب في مخزن للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بقرية المنشلين بمركز ومدينة قلين في محافظة كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

وقال فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه على الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نشب بمخزن بسكويت وأغذية بقرية المنشلين التابعة للوحدة المحلية بالبكاتوش، وأخمد الحريق بواسطة الحماية المدنية ومعدات مجلس المدينة.

احتراق مخزن مواد غذائية بدون إصابات

وكشفت المعاينة الأولية للحريق، أنه التهم محتويات المخزن بالكامل بالإضافة إلى تفحم سيارتين نقل للمواد الغذائية، لكنه لم يسفر عن إصابات بشرية، وجرى تحرير المحضر اللازم،وانتقلت الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق للمعاينة ومعرفة أسبابه.

وكان العشرات من أهالي القرية قد تجمعوا أمام المخزن المحترق، حيث نشبت به النيران بشكل كبير في الساعات الأولى من الصباح، وحاولوا السيطرة عليها قبل وصول سيارات الحماية المدنية، وأوضح بعض الأهالي أنه من المرجح أن يكون الحريق بسبب الماس الكهربائي.

فيما سيجرى تشكيل لجنة فنية من الجهات المختصة لتقدير الخسائر في مخزن المواد الغذائية والتي من المحتمل أن تكون كبيرة، حيث أن صاحب المخزن كان يخزن الكثير من البسكويت والمواد الغذائية ليوزعها على محلات الجملة والقطاعي.