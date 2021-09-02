بضربة عصا.. شاب يقتل شقيقه في الإسماعيلية

لقي شاب في العقد الرابع من العمر مصرعه على يد شقيقه الأصغر بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم سليمان عيسى رئيس وحدة مباحث فايد، يفيد بوفاة هيثم هارون، 35 سنة، فور وصوله مستشفى فايد إثر تلقيه ضربة «عصا» على الرأس.

التحريات.. خلافات حول الواقعة

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه يعيش مع شقيقه الأصغر ويدعى أحمد هارون، 29 سنة، مقيم بمنطقة المحطة التابعة لقرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد.

وانتقل على الفور ضباط البحث لجنائي إلى مكان البلاغ، وتمكنت من القبض على المتهم والتحفظ عليه، وعلى العصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت جثمان المتوفي إلى مستشفى فايد المركزي ومنه إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت المصادر الأمنية، إن المتهم قال في مناقشته الأولية بعد القبض عليه إن خلافا نشب بينه وبين شقيقه تطور إلى مشاجرة ضربه فيها بالعصا غير قاصد قتله.

مقتل شاب علي يد شقيقه في القنطرة

وكان مركز ومدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية، شهد حادث مشابه قبل شهرين توفي فيه شاب في الثلاثينيات من عمره طعناً بالسكين على يد شقيقه.

وقال جيران المجني عليه، إن مشاجرة نشبت بين شقيقين بمنطقة أبو خليفة اعتدى فيها الشقيق الأصغر على شقيقه بسلاح أبيض، وسدد له طعنة نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته على الفور.

ونجحت وحدة مباحث القنطرة، في القبض على المتهم والتحفظ على سلاح الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.